Без світла, але з прильотом? В окупованому Токмаку пролунали вибухи

За непідтвердженими данними серед росіян є загиблі та поранені

В окупованому росіянами Токмаку Запорізької області 28 листопада місцеві мешканці повідомили про гучні вибухи. Їх чуло все місто. За кілька хвилин до цього зникло електропостачання.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Інформацію він опубліковав на своєму офіційному телеграм-каналі.

За даними місцевого моніторингового пабліка, зафіксовано рух санітарного транспорту в місті. Повідомляється про втрати серед окупантів.

Вибухи в тимчасово захопленому Токмаку відбуваються з постійною переодичністю. Наприклад, місцеві мешканці повідомляли про "бавовну" 13 листопада.

Раніше "Телеграф" писав, що Збройні сили України ведуть наступ в районі Запоріжжя. Українські сили продовжують наступальні дії в районі Роботиного, мають успіхи, є підтверджене просування на південний захід від цього населеного пункту. Водночас російські терористи мали незначний успіх на південний захід від Новопокровки. Загалом обидві сторони на цьому напрямку зараз ведуть зустрічні наступальні операції.