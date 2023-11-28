Без света, но с прилетом? В оккупированном Токмаке раздались взрывы

По неподтвержденным данным среди россиян есть погибшие и раненые

В оккупированном россиянами Токмаке Запорожской области 28 ноября местные жители сообщили о громких взрывах. Их слышал весь город. За несколько минут до этого исчезло электроснабжение.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Информацию он обнародовал на своем официальном телеграмм-канале.

По данным местного мониторингового паблика, зафиксировано движение санитарного транспорта в городе. Сообщается о потерях среди оккупантов.

Взрывы во временно захваченном россиянами Токмаке происходят с постоянной периодичностью. К примеру, местные жители сообщали о "бавовне" 13 ноября.

Ранее "Телеграф" сообщил, что вооруженные силы Украины ведут наступление в районе Запорожья. Украинские силы продолжают наступательные действия в районе Роботиного, имеют успехи, есть подтвержденное продвижение юго-западнее этого населенного пункта. В то же время российские террористы имели незначительный успех юго-западнее Новопокровки. В общем, обе стороны на этом направлении сейчас ведут встречные наступательные операции.