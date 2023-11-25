ISW: ЗСУ наступають на Запоріжжі, під Куп'янськом та на Херсонщині (мапа)

Українські війська повернули низку втрачених позицій, росіяни мають невеликі просування на деяких ділянках

Збройні сили України ведуть наступ на Херсонському напрямку та на Запоріжжі. Вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна українські війська мають успіхи із зайняттям низки російських позицій.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 23 та 24 листопада. Зокрема українські сили продовжують розширення Херсонського плацдарму на лівому березі Дніпра.

Позиції біли н/п Кринки постійно переходять з рук у руки. На цій ділянці фронту йдуть дуже інтенсивні бої: терористи залучили тут підрозділи 810-ї бригади морської піхоти, а також 188-ї та 144-ї стрілецьких бригад. Попри тиск з боку росіян українські війська зберігають присутність на плацдармі та потроху розширюють контрольовану територію.

Ситуація на Херсонщині

Російські війська 23 і 24 листопада продовжували наступальні дії на рубежі Куп'янськ, Сватове, Кремінна, але підтверджених успіхів не досягли. А от українські сили, діючи вздовж вказаної лінії, мали деякі успіхи та просування. Росіяни скаржаться, що ЗСУ вдалося повернути частину раніше втрачених позицій, бої зараз йдуть в районі Торського та Серебрянського лісництва.

Ситуація під Куп'янськом

На Бахмутському напрямку російські терористи мали підтверджені успіхи північніше н/п Кліщіївка. Інші заяви росіян щодо успіхів та просувань жодних підтверджень не мають. Українські військові на цьому напрямку характеризують перебіг бойових дій, як "статичний та позитивний".

Ситуація навколо Бахмута

На Авдіївському напрямку російські війська без успіху атакували 23 та 24 листопада. Російські "воєнкори" заявили про велику кількість "успіхів" та "просувань", проте жодних візуальних та геолокаційних підтверджень цієї інформації вони не надали. Такими ж спірними є твердження терористів про нібито контроль над від 80% до 95% промзони біля міста.

Українські війська тримають оборону навколо Авдіївки. Росіяни скаржаться на потужну українську ППО в цьому районі. Голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш сказав, що росіяни не можуть використовувати багато техніки через погодні умови.

Ситуація навколо Авдіївки

На Запоріжжі українські сили продовжують наступальні дії в районі Роботиного, мають успіхи, є підтверджене просування на південний захід від Роботиного. Водночас російські терористи мали незначний успіх на південний захід від Новопокровки. Загалом обидві сторони на цьому напрямку зараз ведуть зустрічні наступальні операції.

На Донецько-Запорізькому напрямку українські сили перебувають в обороні. Російські війська протягом 23 та 24 листопада намагалися вести наступальні дії, але вони були безуспішними. Пізніше обидві сторони обмінялися серією невдалих контратак, які не змінили положення. Російські джерела заявляють, що армія рф нібито має вогневу перевагу над ЗСУ на цій ділянці фронту – проте ЗСУ сидить у глибокій обороні.

Бої на Запоріжжі

Ситуація на Донецько-Запорізькому напрямку

Більш детально про найгарячіші точки фронту, а також про перспективи зимової війни читайте у матеріалі "Телеграф" Як "генерал Мороз" змінить ситуацію на фронті та де, окрім Донбасу та півдня, може бути небезпечно, – інтерв'ю із сержантом СCO Макаруком.

Раніше "Телеграф" писав, що Президент України Володимир Зеленський опублікував фото з лівого берега Херсонської області, що стало підтвердженням того, що Українські військові продовжують операції на цій ділянці фронту.