Зруйновані будинки та пожежі: ексклюзивні фото наслідків атаки на Київ від "Телеграфа"

На щастя, обійшлося без жертв

У ніч на 25 листопада російські окупанти вчетверте за місяць атакували Київ безпілотниками. За словами місцевих, ця атака була наймасовішою з початку повномасштабного вторгнення і припала вона якраз на День пам’яті жертв голодоморів.

У Київській міській військовій адміністрації розповіли подробиці атаки БПЛА. Тривога у столиці тривала понад шість годин. А кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місцях руйнувань та показав унікальні кадри наслідків.

За попередніми даними, росіяни використовували боєприпаси типу "Shahed". Атака відбувалася хвилями, дрони заходили до Києва численними групами та постійно змінювали курс. Попри спроби ворога уникнути систем ППО, українським воїнам вдалося збити понад 60 БПЛА. Уламки від них впали у різних районах Києва.

Так, у Солом’янському районі через падіння дронів постраждало двоє людей — у них відбулася гостра реакція на стрес, але від госпіталізації вони відмовилися. Також у 5-поверхівці зруйновано другий поверх будинку, вибито скло у всіх квартирах. У будинку виявились заблокованими дві жінки, яких дістали рятувальники. Крім цього, сталася пожежа на території дитсадка та у нежитловому приміщенні на площі 100 квадратних метрів.

У Дніпровському районі уламки дрону впали на верхні поверхи багатоповерхівки та викликали задимлення. У Голосіївському районі уламки впали на відкриту територію, що обійшлося без постраждалих. У Печерському районі столиці також обійшлося без наслідків – залишки БПЛА впали на незабудовану територію.

За даними Міненерго, всього внаслідок нічної атаки на Київ залишилися без світла 77 житлових будинків та 120 установ. Наразі тривають роботи з відновлення електрики.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що цієї ночі по Україні було випущено 75 дронів. Атаку зазнали шість регіонів.