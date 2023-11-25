Наймасштабніша атака з початку війни: результати роботи ППО по "шахедах" та наслідки

Повітряну атаку відбивали зенітні ракетні війська, тактична авіація, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби

Вночі та вранці у суботу, 25 листопада, росіяни масовано атакували Україну "шахедами". Основний напрямок атаки — Київ, тривога у столиці тривала понад шість годин і закінчилася о 8:45. Це була четверта атака ворожих БПЛА у Києві за цей місяць, і вона стала наймасовішою з початку повномасштабної війни не лише для столиці, а й для всієї країни.

Як повідомили у повітряних силах України, цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БПЛА типу Shahed-131/136 — 75. Протиповітряна оборона працювала щонайменше у шести областях України: Київська Сумська, Дніпропетровська Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська обл. До відображення повітряної атаки залучено зенітні ракетні війська, тактичну авіацію, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

"Внаслідок протиповітряного бою цієї ночі силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 71 ударний БпЛА "Shahed-131/136". Переважна більшість – у Київській області! Також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59", — йдеться у повідомленні.

За уточненими даними КМВА, під час масованої повітряної атаки БПЛА по Києву силами та засобами ППО було вражено понад шість десятків повітряних цілей.

Як повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БПЛА — було запущено близько 75 "Shahed-131/136". 71 – знищений протиповітряною обороною.

"Особливо хочу відзначити бойову роботу мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України. Близько 40% знищених цілей у їхньому активі", — наголосив Олещук.

За повідомленнями місцевих ОВА, на Сумському напрямку було знищено 7 ударних дронів, на Чернігівському — 4 дрони. БПЛА заходили в Україну за двома напрямками — Приморсько-Ахтарськ — рф і район Курської області — рф.

За даними КМВА, під час масштабних дронових обстрілів у столиці було знеструмлено повітряну лінію. В результаті без світла залишилося 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста. Йдуть відновлювальні роботи. Також під час обстрілу на Київщині відключалися повітряні лінії 330 кВ. Попередня причина – пошкодження внаслідок обстрілу.

Примітно, що росіяни здійснили таку масовану атаку на Україну та її столицю у День пам’яті жертв голодоморів. Так вони продовжують геноцид України та українців.

У КМВА повідомили, що безпілотники заходили до Києва хвилями, численними групами, з різних напрямків. У ході руху БПЛА постійно змінювали курс. Сили ППО вразили понад 60 повітряних цілей.

Пожежа внаслідок падіння уламків дрону у Солом’янському районі

Наслідки російської атаки

За попередніми даними, внаслідок збиття ворожих дронів зафіксовано падіння уламків у різних районах Києва:

у Солом’янському районі внаслідок падіння уламків двоє постраждалих — в обох гостра реакція на стрес без госпіталізації. Також у цьому районі, у 5-поверховому будинку сталася руйнація на другому поверсі, вибиті вікна з першого по п’ятий поверх. У будівлі було заблоковано двох жінок. Також у Солом’янському районі сталося займання на території дитячого садка та на іншій локації – у нежитловому приміщенні на площі 100 м2

внаслідок падіння уламків двоє постраждалих — в обох гостра реакція на стрес без госпіталізації. Також у цьому районі, у 5-поверховому будинку сталася руйнація на другому поверсі, вибиті вікна з першого по п’ятий поверх. У будівлі було заблоковано двох жінок. Також у Солом’янському районі сталося займання на території дитячого садка та на іншій локації – у нежитловому приміщенні на площі 100 м2 у Дніпровському районі міста уламки впали на верхні поверхи багатоповерхівки, сталося задимлення

міста уламки впали на верхні поверхи багатоповерхівки, сталося задимлення у Голосіївському районі уламки впали на зону зелених насаджень, без потерпілих

уламки впали на зону зелених насаджень, без потерпілих у Печерському районі – також на незабудовану територію. Попередньо без наслідків

Як повідомляв "Телеграф", спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, що росіяни почали запускати "шахеди" довшими маршрутами, а траєкторія їхнього польоту значно ускладнилася. За допомогою безпілотників ворог намагається знайти слабкі місця української протиповітряної оборони.