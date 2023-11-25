"Не можу довести, але...": Байден назвав можливу причину нападу ХАМАС на Ізраїль

Зараз Ізраїль та ХАМАС перебувають у стані перемир’я

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав одну з ймовірних причин нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Вона може бути в тому, що США розпочали співпрацю із Саудівською Аравією та іншими арабськими країнами регіону для визнання права Ізраїлю на існування.

"Я не можу довести те, що збираюся сказати, але я вважаю, що однією з причин, через яку ХАМАС завдав удару, було те, що вони знали, що я дуже тісно співпрацюю з саудитами та іншими країнами регіону, щоб принести мир на ці території, щодо визнання Ізраїлю та права Ізраїлю на існування", — зазначив Байден, його слова цитуються на сайті Білого дому.

Глава США нагадав, що під час саміту країн G20 США досягли підписання резолюції про залізне сполучення Близького Сходу та Європи. Спочатку має бути побудований трубопровід.

"У резолюції говорилося, що ми збираємося побудувати залізницю з Ер-Ріяду (столиця Саудівської Аравії – ред.) через Ізраїль та весь Близький Схід аж до Європи. Тобто не залізниця, а спочатку це має бути підземний трубопровід, а тоді вже залізниця", — пояснив Байден.

Президент Сполучених Штатів додав, що арабські країни зацікавлені у співпраці щодо досягнення миру в регіоні. Він наголосив, що "збирається продовжувати працювати над цим".

Як повідомляв "Телеграф", увечері 24 листопада, терористи ХАМАС передали "Червоному Хресту" першу групу заручників у рамках угоди між Ізраїлем та бойовиками. Йдеться про 13 ізраїльтян, 10 тайців і 1 філіппінця.