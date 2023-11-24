"росії потрібна ця війна": військовий ЦАХАЛа розповів, навіщо рф підтримує ХАМАС

Военный ЦАХАЛа пояснил позицию россии

росія веде глобальну геополітичну гру, в якій її керівництву стратегічно необхідна війна в Ізраїлі. рф підтримує терористів ХАМАС, а не Ізраїль.

"З приводу росії ми бачимо з їхнього боку абсолютно повну підтримку терористів ХАМАС, а не Ізраїлю. Ми бачимо глобальну геополітичну гру, в якій російському керівництву стратегічно необхідна дана війна, щоб відвернути світову спільноту від їхніх злочинів в Україні. Ми знаємо, що ХАМАС — стовідсотковий союзник Ірану, й Іран – їхній фінансовий донор. З відкритих джерел усі ми знаємо, що росія – союзник Ірану. Я, як ізраїльтянин, впевнений, що такого масштабу війни, коли близько 3 тисяч терористів ХАМАС напали на Ізраїль, не було б без погодження з кремлем", — заявив засновник українсько-ізраїльської місії медичних волонтерів Frida Роман Гольдман в інтерв’ю "РБК-Україна".

Він також додав, що все ізраїльське суспільство розуміє, що відбувається в Україні, і не підтримує росію. Україну та Ізраїль, за його словами, пов’язують теплі стосунки.

"Це та історія, яка нас разом об’єднує, і в Україні була одна з найбільших єврейських громад. Ізраїль заснували українці, які приїхали з Харкова наприкінці 18 століття. Лідери Ізраїлю – від Голди Меїр до Меїра Дизенгофа, першого мера Тель-Авіва – вихідці з України. Наші теплі відносини війна лише зблизила. Якщо у політичному плані були й протиріччя, то Ізраїль на дружньому побутовому рівні завжди підтримував Україну", — зазначив Роман Гольдман.

Як повідомляв "Телеграф", з 7:00 за місцевим часом у п’ятницю, 24 листопада, між Ізраїлем та ХАМАС почало діяти перемир’я. Проте ХАМАС порушив режим припинення вогню за 15 хвилин після його початку.