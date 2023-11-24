"россии необходима эта война": военный ЦАХАЛа рассказал, зачем рф поддерживает ХАМАС

россия ведет глобальную геополитическую игру, в которой ее руководству стратегически необходима война в Израиле. рф поддерживают террористов ХАМАС, а не Израиль.

"По поводу россии мы видим с их стороны абсолютно полную поддержку террористов ХАМАС, а не Израиля. Мы видим глобальную геополитическую игру, в которой российскому руководству стратегически необходима данная война, чтобы отвлечь мировое сообщество от их преступлений в Украине. Мы знаем что ХАМАС – стопроцентный союзник Ирана, и Иран – их финансовый донор. Из открытых источников все мы знаем, что россия – союзник Ирана". Я как израильтянин уверен, что такого масштаба войны, когда около 3 тысяч террористов ХАМАС напали на Израиль, не было бы без согласования с кремлем", — заявил основатель украинско-израильской миссии медицинских волонтеров Frida Роман Гольдман в интервью "РБК-Украина".

Он также добавил, что все израильское общество понимает, что происходит в Украине, и не поддерживает россию. Украину и Израиль, по его словам, связывают теплые отношения.

"Это и история, которая нас вместе объединяет, и в Украине была одна из самых больших еврейских общин. Израиль основали украинцы, которые приехали из Харькова в конце 18 века. Лидеры Израиля – от Голды Меир до Меира Дизенгофа, первого мэра Тель-Авива – выходцы из Украины. Наши теплые отношения война только сблизила. Если в политическом плане были и противоречия, то Израиль на дружеском бытовом уровне всегда поддерживал Украину", — отметил Роман Гольдман.

Как сообщал "Телеграф", с 7:00 по местному времени в пятницу, 24 ноября, между Израилем и ХАМАС начало действовать перемирие. Однако ХАМАС нарушил режим прекращения огня через 15 минут после его начала.