Шахедна ніч в Україні: окупанти масово атакують країну, на околицях Києва працює ППО (оновлюється)

У повітрі спостерігається величезна кількість ударних БПЛА

Україну в ніч на 25 листопада масовано атакували російські ударні БПЛА "Шахед". Наразі доволі велика кількість БПЛА кружними маршрутами іде на Київ.

За даними моніторингових каналів, у небі зараз нараховується до 20 "шахедів". Вони йдуть через Полтавщину, Черкаську, Кіровоградську, Чернігівську, Сумську, Дніпропетровську та Миколаївську області у напрямку Київщини.

Мапа тривог в Україні в ніч на 25 листопада

У Києві відпрацювала протиповітряна оборона. Окрім БПЛА знешкоджено балістичну ракету, яку запустили терористи. У столиці оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про повітряну тривогу для більшості областей України.

"Атака ворожих ударних БпЛА з півдня та з північного сходу триває! Загроза застосування ударних БпЛА для областей, в яких оголошена тривога, залишається!", – сказано у повідомленні.

04:01 Станом на чотири години ранку моніторингові канали повідомили, що у повітрі залишається вже понад 20 "шахедів". ППО працює у Києві, безпілотники знищуються.

У КМВА повідомили, що безпілотники заходять на столицю з різних напрямків.

"Велика кількість ворожих БпЛА заходять на Київ з різних напрямків! Наполегливо просимо перебувати в укриттях до відбою тривоги!", – сказано у повідомленні.

04:19 За даними моніторингових каналів, додалися ще дві нові групи БПЛА, які заходять з півночі та півдня країни.

"Атака російських БПЛА триває, ППО працює, залишайтесь в безпеці", – написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

04:40 Ще один новий БПЛА йде з боку Сумської області. За даними моніторингу, три безпілотники полетіли на Харків, першу групу "мопедів" добивають біля Києва, інші групи йдуть північним курсом.

ППО працює у передмісті столиці, БПЛА заходять з боку Лівого берега.

Київська, Кіровоградська, Черкаська, Чернігівська, Полтавська, Сумська, Харківська області – зберігається стан повітряної тривоги.

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Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у ніч проти 24 листопада в окупованому Криму чули вибухи. За даними так званої влади півострова, там нібито збивали безпілотники.

Своєю чергою, за ніч з 23 на 24 листопада українська ППО збила усі ударні БПЛА, які росіяни запустили по Україні.