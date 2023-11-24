У Криму вночі було гучно: окупанти пишуть про масований удар дронів

Окупанти вже прокоментували атаку

У ніч проти 24 листопада в окупованому Криму чули вибухи. За даними так званої влади півострова, там нібито збивали безпілотники.

Про нічні події у Джанкої повідомляли моніторингові паблики. За їхньою інформацією, опівночі там нарахували близько семи потужних вибухів.

Про неспокійну ніч також писали і мешканці Джанкоя у коментарях у соціальних мережах. За їхніми словами, вибухи розпочалися близько 00:20.

При цьому пропагандисти вже встигли у своїх найкращих традиціях заявити, що внаслідок атаки на півострів руйнувань та постраждалих немає.

"Відбито масову атаку дронів-камікадзе на Крим. 13 БПЛА цієї ночі були ліквідовані над півостровом. 12 не змогли подолати лінію ППО на півночі Криму, ще один був збитий у глибині півострова — зі стрілецької зброї", — пишуть пропагандисти.

Пізніше у російському міноборони також повідомили, що невідомі дрони вночі нібито збили і над територією Волгоградської області. Жодних подробиць місцева влада поки не публікувала.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно представник військово-партизанського руху "АТЕШ" пробрався на територію військової частини 80393 в окупованій Феодосії.