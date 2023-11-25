Атака "шахедів" на Київ: постраждали двоє людей, у тому числі дитина, є руйнування

Атака триває

У ніч на суботу, 25 листопада росіяни масовано атакували "шахедами" Київ. Безпілотники заходили на столицю з різних напрямків, активно працює ППО, лунають вибухи. У Солом’янському районі внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося займання у приміщенні дитсадка, відомо вже про двох постраждалих.

Крім того, у цьому районі сталося займання на відкритій території. На місці працює пожежно-рятувальна служба, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Пізніше він додав, що займання у Солом’янському районі сталисяся у кількох місцях — у житловому будинку та нежитлових приміщеннях. Постраждала 11-річна дитина – гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці.

"Наразі в Солом’янському районі двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці. Також виклик медиків у Подільський район та ще один – у Солом’янський. Атака на столицю триває. Залишайтесь в укриттях!", — написав мер о 6:29.

Крім того, у житловому будинку в Солом’янському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталося руйнування на другому поверсі п’ятиповерхівки. Рятувальники здійснюють роботи з деблокування двох жінок.

Також, за повідомленням Кличка, уламки збитого БПЛА впали на багатоповерховий будинок у Дніпровському районі. На місце виїхали рятувальники та медики.

За повідомленням начальника КМВА Сергія Попка, внаслідок збиття ворожих БПЛА у Солом’янському районі в окремих будинках зафіксовано пошкодження вікон у квартирах. Станом на 6:30 атака триває, мешканців закликали перебувати у безпечних місцях, йде робота ППО.

О 6:20 Повітряні сили України повідомили, що до повітряного простору України заходить ще кілька груп "шахедів". Вони летять до Сумської області з Курської області росії.

Карта тривог станом на 6:40

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 24 листопада в окупованому Криму чули вибухи. За даними так званої влади півострова, там нібито збивали безпілотники.