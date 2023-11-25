Тяжка ДТП на Харківщині: волонтерський автобус влетів у легковик, загинула людина

Водій та усі пасажири автобуса отримали травми різного ступеня тяжкості

У Куп'янському районі Харківської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої одна людина загинула, а ще 18 осіб отримали поранення. Мікроавтобус зіткнувся із легковим автомобілем та злетів у кювет.

Про це повідомляє Національна поліція Харківської області. За даними поліцейських, водій легковика з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу руху.

"За попередніми даними, водій автомобіля Toyota виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автобусом "Volkswagen" під керуванням 56-річного чоловіка. Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці. Його пасажир з травмами був госпіталізований до лікарні. Водій та 16 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", – сказано у повідомленні.

Водій легкового автомобіля загинув на місці

Видання "Суспільне. Харків" повідомило, що в аварію на трасі потрапив волонтерський мікроавтобус. На ньому тричі на тиждень волонтери возять людей Куп'янським районом. У момент ДТП автобус прямував до Шевченкового.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що актор Остап Ступка отримав вирок за п’яну ДТП : що вирішив суд. Відомий український актор з династії Ступок Остап Ступка у квітні цього року здійснив дорожньо-транспортну пригоду, в якій постраждала людина. ДТП сталося у Голосіївському районі Києва. Тепер суд оголосив вирок Остапу Ступці з цієї ДТП.