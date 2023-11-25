Тяжелое ДТП на Харьковщине: волонтерский автобус влетел в легковушку, погиб человек

Водитель и все пассажиры автобуса получили травмы разной степени тяжести

В Купянском районе Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, а еще 18 получили ранения. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем и вылетел в кювет.

Об этом сообщает Национальная полиция Харьковской области. По данным полицейских, водитель легковушки по неизвестным причинам выехал на встречную полосу движения.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом "Volkswagen" под управлением 56-летнего мужчины. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Его пассажир с травмами был госпитализирован в больницу. Водитель и 16 пассажиров автобуса получили телесные повреждения разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте

Издание "Суспільне. Харків" сообщило, что в аварию на трассе попал волонтерский микроавтобус. На нем трижды в неделю волонтеры возят людей по Купянскому району. В момент ДТП автобус направлялся в Шевченково.

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