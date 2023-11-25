Окупанти застосували реактивні дрони Shahed? У ЗСУ пояснили чорний колір російських БПЛА

Росіяни намагаються модернізувати іранські дрони "Шахед"

Росіяни намагаються зробити іранські БПЛА "Шахед", якими цієї ночі вдарили по Києву менш помітними. Для цього окупанти перефарбовують їх корпуси в чорний колір або покривають карбоном.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, окупанти й раніше намагалися вдосконалити дрони від Ірану.

Дуже часто ворог використовує композитні матеріали, щоб зробити поверхню дрону сітловідбивальною. І коли сили ППО намагаються відшукати БПЛА в небі, його просто не видно. Зараз путінські солдати почали застосовувати нову технологію.

"Зараз ми бачимо, що використовували карбономатеріал. Карбон, який є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу, і чорний колір – зрозуміло чому. Це ускладнить роботу протиповітряної оборони, а саме візуальну прив’язку до мети мобільних вогневих груп", – зазначив Юрій Ігнат.

На підтвердження його слів у мережі стали публікувати залишки збитих безпілотників, які справді пофарбовані у чорний колір. Спікер Повітряних Сил також додав, що чорні "Шахеди" не є реактивними дронами, які нещодавно продемонстрував Іран.

"Це не реактивні. Іран показав перспективну модель цього "шахеду", невідомо, в якій кількості їх виготовляють тощо, якою буде частка цього реактивного БПЛА", — резюмував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що 20 листопада в Ірані відбулася виставка, на якій показали нову модель ударного БПЛА Shahed-238. Нова версія БПЛА оснащена інфрачервоним та радіолокаційним наведенням. Це перетворює БПЛА на аналог протирадарних ракет, оскільки може наводитися на випромінювання пошукових радарів ППО. Їхня характерна відмінність від інших версій — чорний колір.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядає дитячий садок у Солом’янському районі Києва після нічної атаки "Шахедами". Наслідки атаки показали у соціальних мережах.