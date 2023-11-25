Оккупанты применили реактивные дроны Shahed? В ВСУ объяснили черный цвет российских БПЛА

Россияне пытаются модернизировать иранские дроны "Шахед"

Россияне пытаются сделать иранские БПЛА "Шахед", которыми этой ночью ударили по Киеву, менее заметными. Для этого оккупанты перекрашивают их корпуса в черный цвет или же покрывают карбоном.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, оккупанты и раньше пытались усовершенствовать дроны от Ирана.

Очень часто враг использует композитные материалы, чтобы сделать поверхность дрона светоотражающей. И когда силы ПВО пытаются отыскать БПЛА в небе, то его попросту не видно. Сейчас же путинские солдаты начали применять новую технологию.

"Сейчас мы видим, что использовали карбономатериал. Карбон, являющийся поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, и черный цвет – понятно почему. Это усложнит работу противовоздушной обороны, а именно визуальную привязку к цели мобильных огневых групп", – отметил Юрий Игнат.

В подтверждение его слов в сети стали публиковать остатки сбитых беспилотников, которые действительно покрашены в черный цвет. Спикер Воздушных Сил также добавил, что черные "Шахеды" не являются реактивными дронами, которые недавно продемонстрировал Иран.

"Это не реактивные. Иран показал перспективную модель этого "шахеда", неизвестно, в каком количестве их изготовляют и т.д., какова будет доля этого реактивного БПЛА", — резюмировал Юрий Игнат.

Напомним, что 20 ноября в Иране состоялась выставка, на которой показали новую модель ударного БПЛА Shahed-238. Новая версия БПЛА оснащена инфракрасной и радиолокационной наводкой. Это превращает БПЛА в аналог противорадарных ракет, поскольку может наводиться на излучение поисковых радаров ПВО. Их характерное отличие от других версий — черный цвет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядит детский сад в Соломенском районе Киева после ночной атаки "Шахедами". Последствия атаки показали в социальных сетях.