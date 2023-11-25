Разрушенные дома и пожары: эксклюзивные фото последствий атаки на Киев от "Телеграфа"

К счастью, обошлось без жертв

В ночь на 25 ноября российские оккупанты в четвертый раз за месяц атаковали Киев беспилотниками. По словам местных, эта атака была самой массированной с начала полномасштабного вторжения и пришлась она как раз на День памяти жертв голодоморов.

В Киевского городской военной администрации рассказали подробности атаки БПЛА. Тревога в столице длилась больше шести часов. А корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на местах разрушений и показал уникальные кадры последствий.

По предварительным данным, россияне использовали баражирующие боеприпасы типа "Shahed". Атака происходила волнами, дроны заходили в Киев многочисленными группами и постоянно меняли курс. Несмотря на попытки врага избежать систем ПВО, украинским воинам удалось сбить больше 60 БПЛА. Обломки от них упали в разных районах Киева.

Так, в Соломенском районе из-за падения дронов пострадали два человека — у них произошла острая реакция на стресс, но от госпитализации они отказались. Также в 5-этажке разрушен второй этаж дома, выбиты стекла во всех квартирах. В доме оказались заблокированными две женщины, которых достали спасатели. Помимо этого, случился пожар на территории детсада и в нежилом помещении на площади 100 квадратных метров.

В Днепровском районе обломки дрона упали на верхние этажи многоэтажки и вызвали задымление. В Голосеевском районе обломки упали на открытую территорию, обошлось без пострадавших. В Печерском районе столицы также обошлось без последствий — остатки БПЛА упали на незастроенную территорию.

По данным Минэнерго, всего в результате ночной атаки на Киев остались без света 77 жилых дома и 120 учреждений. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электричества.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что этой ночью по Украине было выпущено 75 дронов. Атаке подверглись шесть регионов.