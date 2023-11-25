Атака "шахедов" на Киев: пострадали двое людей, в том числе ребенок, есть разрушения

Атака продолжается

В ночь на субботу, 25 ноября россияне массированно атаковали "шахедами" Киев. Беспилотники заходили на столицу с разных направлений, активно работает ПВО, гремят взрывы. В Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА, произошло возгорание в помещении детсада, известно уже о двоих пострадавших.

Кроме того, в этом районе произошло возгорание на открытой территории. На месте работает пожарно-спасательная служба, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Позднее он добавил, что возгорание в Соломенском районе произошло в нескольких местах — в жилом доме и нежилых помещениях. Пострадал 11-летний ребенок — острая реакция на стресс. Медики оказывают помощь на месте.

"В настоящее время в Соломенском районе двое пострадавших. Обоим медики оказали помощь на месте. Также вызов медиков в Подольский район и еще один – в Соломенский. Атака на столицу продолжается. Оставайтесь в укрытиях!", — написал мэр в 6:29.

Кроме того, в жилом доме в Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки. Спасатели осуществляют работы по деблокированию двух женщин.

Также, по сообщению Кличко, обломки сбитого БПЛА упали на многоэтажное здание в Днепровском районе. На место выехали спасатели и медики.

По сообщению начальника КМВА Сергея Попко, в результате сбития вражеских БПЛА в Соломенском районе, в отдельных домах зафиксировано повреждение окон в квартирах. По состоянию на 6:30 атака продолжается, жителей призвали находиться в безопасных местах, идет работа ПВО.

В 6:20 Воздушные силы Украины сообщили, что в воздушное пространство Украины заходит еще несколько групп "шахедов". Они летят в Сумскую область из Курской области рф.

Карта тревог по состоянию на 6:40

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 24 ноября в оккупированном Крыму слышали взрывы. По данным так называемых властей полуострова, там якобы сбивали беспилотники.