Самая масштабная атака с начала войны: результаты работы ПВО по "шахедам" и последствия

Воздушную атаку отражали зенитные ракетные войска, тактическая авиация, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы

Ночью и утром в субботу, 25 ноября, россияне массированно атаковали Украину "шахедами". Основное направление атаки — Киев, тревога в столице длилась более шести часов и закончилась в 8:45. Это была четвертая атака вражеских БПЛА в Киеве за этот месяц, и она стала самой массированной с начала полномасштабной войны не только для столицы, но и для всей страны.

Как сообщили в воздушных силах Украины, этой ночью враг выпустил по Украине рекордное количество ударных БПЛА типа Shahed-131/136 — 75. Противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины: Киевская Сумская, Днепропетровская Запорожская, Николаевская, Кировоградская обл. К отражению воздушной атаки привлечены зенитные ракетные войска, тактическая авиация, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

"В результате противовоздушного боя этой ночью силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожен 71 ударный БпЛА "Shahed-131/136". Подавляющее большинство – в Киевской области! Также на Днепропетровщине уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", — сказано в сообщении.

По уточненным данным КГВА, во время массированной воздушной атаки БПЛА по Киеву силами и средствами ПВО было поражено более шести десятков воздушных целей.

Как сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, этой ночью враг выпустил по Украине рекордное количество ударных БпЛА — было запущено около 75 "Shahed-131/136". 71 – уничтожен противовоздушной обороной.

"Особо хочу отметить боевую работу мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Около 40% уничтоженных целей в их активе", — подчеркнул Олещук.

По сообщениям местных ОВА, на Сумском направлении было уничтожено 7 ударных дронов, на Черниговском — 4 дрона. БПЛА заходили в Украину по двум направлениям – Приморско-Ахтарск — рф и район Курской области — рф.

По данным КГВА, во время масштабных дроновых обстрелов в столице была обесточена воздушная линия. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города. Идут восстановительные работы. Также во время обстрела в Киевской области отключались воздушные линии 330 кВ. Предварительная причина – повреждение вследствие обстрела.

Примечательно, что россияне совершили такую массированную атаку на Украину и ее столицу в День памяти жертв голодоморов. Так они продолжают геноцид Украины и украинцев.

В КГВА сообщили, что беспилотники заходили в Киев волнами, многочисленными группами, по разным направлениям. По ходу движения БПЛА постоянно меняли курс. Силы ПВО поразили более 60 воздушных целей.

Пожар в результате падения обломков дрона в Соломенском районе

Последсвия российской атаки

По предварительным данным, в результате сбития вражеских дронов зафиксировано падение обломков в разных районах Киева:

в Соломенском районе в результате падения обломков двое пострадавших — у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации. Также в этом районе, в 5-этажном доме произошло разрушение на втором этаже, выбиты окна с первого по пятый этаж. В здании были заблокированы две женщины. Также в Соломенском районе произошло возгорание на территории детского сада и на другой локации – в нежилом помещении на площади 100 м2

в результате падения обломков двое пострадавших — у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации. Также в этом районе, в 5-этажном доме произошло разрушение на втором этаже, выбиты окна с первого по пятый этаж. В здании были заблокированы две женщины. Также в Соломенском районе произошло возгорание на территории детского сада и на другой локации – в нежилом помещении на площади 100 м2 в Днепровском районе города обломки упали на верхние этажи многоэтажки, произошло задымление

города обломки упали на верхние этажи многоэтажки, произошло задымление в Голосеевском районе обломки упали на зону зеленых насаждений, без пострадавших

обломки упали на зону зеленых насаждений, без пострадавших в Печерском районе – также на незастроенную территорию. Предварительно без последствий

Как сообщал "Телеграф", спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что россияне начали запускать "шахеды" по более длинным маршрутам, а траектория их полета значительно усложнилась. С помощью беспилотников враг старается найти слабые места украинской противовоздушной обороны.