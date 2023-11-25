Шахедная ночь в Украине: оккупанты массово атакуют страну, в окрестностях Киева работает ПВО (обновляется)

В воздухе наблюдается огромное количество ударных БПЛА

Украину в ночь на 25 ноября массированно атаковали российские ударные БПЛА "Шахед". Пока что достаточно большое количество БПЛА кружными маршрутами идет на Киев.

По данным мониторинговых каналов, в небе сейчас насчитывается до 20 "шахедов". Они идут через Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую, Черниговскую, Сумскую, Днепропетровскую и Николаевскую области в направлении Киевской области.

Карта тревог в Украине в ночь на 25 ноября

В Киеве отработала противовоздушная оборона. Кроме БПЛА обезврежена баллистическая ракета, которую запустили террористы. В столице объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах ВСУ предупредили о воздушной тревоге для большинства областей Украины.

"Атака вражеских ударных БПЛА с юга и с северо-востока продолжается! Угроза применения ударных БПЛА для областей, в которых объявлена тревога, остается!", – говорится в сообщении.

04:01 По состоянию на четыре часа утра мониторинговые каналы сообщили, что в воздухе остается уже более 20 единиц "шахедов". ПВО работает в Киеве, беспилотники уничтожаются.

В КГВА сообщили, что беспилотники заходят в столицу по разным направлениям.

"Большое количество вражеских БПЛА заходят в Киев по разным направлениям! Настойчиво просим находиться в укрытиях к отбою тревоги!", — говорится в сообщении.

04:19 По данным мониторинговых каналов, добавились две новые группы БПЛА, которые заходят с севера и юга страны.

"Атака российских БПЛА продолжается, ПВО работает, оставайтесь в безопасности", – написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Напомним, "Телеграф" писал, что в ночь на 24 ноября в оккупированном Крыму слышали взрывы. По данным так называемых властей полуострова, там якобы сбивали беспилотники.

В свою очередь, за ночь с 23 на 24 ноября украинская ПВО сбила все ударные БПЛА, которые россияне запустили по Украине.