В Крыму ночью было громко: оккупанты пишут о массированном ударе дронов

Оккупанты уже прокомментировали атаку

В ночь на 24 ноября в оккупированном Крыму слышали взрывы. По данным так называемых властей полуострова, там якобы сбивали беспилотники.

О ночных событиях в Джанкое сообщали мониторинговые паблики. По их информации, после полуночи там насчитали около семи мощных взрывов.

О неспокойной ночи также писали и жители Джанкоя в комментариях в социальных сетях. По их словам, взрывы начались около 00:20.

При этом пропагандисты уже успели в своих лучших традициях заявить, что в результате атаки на полуостров разрушений и пострадавших нет.

"Отбита массовая атака дронов-камикадзе на Крым. 13 БПЛА этой ночью были ликвидированы над полуостровом. 12 не смогли преодолеть линию ПВО на севере Крыма, ещё один был сбит в глубине полуострова — из стрелкового оружия", — пишут пропагандисты.

Позже в российском минобороны также сообщили, что неизвестные дроны ночью якобы сбили и над территорией Волгоградской области. Никаких подробностей местные власти пока не публиковали.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно представитель военно-партизанского движения "АТЕШ" пробрался на территорию военной части 80393 в оккупированной Феодосии.