Как выглядит детский садик в Соломенском районе Киева после атаки дронов (фото)
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К счастью, никто не пострадал
В ночь на субботу, 25 ноября, россияне совершили атаку на Киев беспилотниками. По словам местных жителей, эта атака была самой массированной с начала полномасштабного вторжения.
Так, в Соломенском районе Киева беспилотник "протаранил" здание детского сада. Ужающие последствия атаки на дошкольное учреждение показали в социальных сетях.
На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что вражеский беспилотник ударил прямо в здание детского сада. В результате атаки в учреждении разрушены стены и крыша.
Директор садика отметила, что обломки прямо на садик. К счастью, обошлось без пострадавших.
По ее словам, обучение детей продолжится — их переведут в другие корпуса садика.
По предварительным данным, россияне использовали баражирующие боеприпасы типа "Shahed". Атака происходила волнами, дроны заходили в Киев многочисленными группами и постоянно меняли курс. Несмотря на попытки врага избежать систем ПВО, украинским воинам удалось сбить больше 60 БПЛА. Обломки от них упали в разных районах Киева.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что американский посол высказалась о рекордной атаке "шахедов" на Киев. Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ночную атаку дронов на Украину.
Она назвала поведение россии циничным и поблагодарила военных, которые сбили большую часть вражеских БПЛА.