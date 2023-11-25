США в восторге: американский посол высказалась о рекордной атаке "шахедов" на Киев

В США возмущены ново атакой россиян на Украину

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ночную атаку дронов на Украину. Она назвала поведение россии циничным и поблагодарила военных, которые сбили большую часть вражеских БПЛА.

Об этом Бриджит Бринк написала на своей странице в Twitter. Посол отметила, что россия решила усилить атаки в тот момент, когда в Украине начала ухудшаться погода.

Дипломат подчеркнула, что температура в Украине падает ниже нуля и именно в этот период россияне "цинично посылают волны иранских беспилотников", чтобы атаковать Украину и Киев в частности.

"В Киеве всю ночь активно работала ПВО… Спасибо украинским защитникам", – заявила Бринк.

Напомним, что оккупанты запустили по Украине свыше 70 дронов из которых только 60 были уничтожены в Киеве. Тревога в столице длилась больше 6 часов. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал эксклюзивные кадры пострадавшего Киева. В домах выбило окна, а в некоторых разрушены верхние этажи. Несколько человек пострадали, а без света остались 77 жилых дома и 120 учреждений. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне ударили по Запорожью, предварительно баллистической ракетой ракеты С-300. Взрывы были слышны в разных районах города.