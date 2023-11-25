Як виглядає дитячий садок у Солом’янському районі Києва після атаки дронів (фото)

На щастя, ніхто не постраждав

У ніч на суботу, 25 листопада, росіяни здійснили атаку на Київ безпілотниками. За словами місцевих жителів, ця атака була наймасовішою з початку повномасштабного вторгнення.

Так, у Солом’янському районі Києва безпілотник "протаранив" будинок дитячого садка. Наслідки атаки на дошкільний заклад показали в соціальних мережах.

На опублікованих кадрах з місця події видно, що ворожий безпілотник вдарив просто у будинок дитячого садка. Внаслідок атаки в установі зруйновано стіни та дах.

Директор садка зазначила, що уламки впали прямо на садочок. На щастя обійшлося без постраждалих.

За її словами, навчання дітей продовжиться — їх переведуть до інших корпусів садка.

За попередніми даними, росіяни використовували боєприпаси типу "Shahed". Атака відбувалася хвилями, дрони заходили до Києва численними групами та постійно змінювали курс. Незважаючи на спроби ворога уникнути систем ППО, українським воїнам вдалося збити понад 60 БПЛА. Уламки від них впали у різних районах Києва.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що американський посол висловилася про рекордну атаку "шахедів" на Київ. Посол США в Україні Бріджіт Брінк відреагувала на нічну атаку дронів на Україну.

Вона назвала поведінку Росії цинічною і подякувала військовим, які збили більшу частину ворожих БПЛА.