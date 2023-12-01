В Україні масштабна повітряна тривога: що відомо

Прогнозів щодо тривалості тривоги поки що немає

У всіх регіонах країни у п’ятницю, 1 грудня, оголошено повітряну тривогу. У ЗСУ попереджають українців про потенційну небезпеку.

За даними Повітряних Сил, було зафіксовано зліт МіГ-31К. Варто зазначити, що цей літальний апарат є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

Згідно з інформацією, що з’явилася в Телеграм — каналі "Николаевский Ванёк", зліт 1 борту МіГ-31К зафіксовано з аеродрому поблизу Моздока. Крім того, фіксується зліт танкера заправника ІЛ-78М. Ймовірно відпрацьовуватимуть дозаправку МіГ-31к в повітрі. У випадку такого розвитку подій, можлива затяжна тривога.

Для довідки: ракети "Кинжал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинжал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинжал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський раніше дав доручення Міністерству оборони та Генеральному штабу з реагування на носіїв "Кинджалів". Справа в тому, що постійні тривоги через цю загрозу можуть на годинник паралізувати країну. Однак до ЗСУ поки що не надходили вказівки про зміни в оповіщенні населення через небезпеку ударних безпілотників, ракетну атаку, тактичну авіацію або реактивні системи залпового вогню.