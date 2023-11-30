На Украину надвигается новый циклон: где ухудшится погода 1 декабря

Синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на 1 декабря

В первый день декабря в Украину придет очередной циклон. В некоторых частях страны ожидаются осадки в виде снега и дождя. Кроме того, стоит готовиться к гололёду.

Об этом на своей странице в Facebook написала украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, осадков не стоит ждать только на крайнем юге.

"Пройдут снег (запад, север) и дождь, кое-где налипание мокрого снега и гололедица. Правда, сильный ветер юго-западного направления будет только в южной и восточной части Украины. На крайнем юге существенные осадки завтра маловероятны", — отметила Диденко.

Температура воздуха ночью будет от -2 до -5 градусов. Днем в северных областях от 2 мороза до 2 тепла, в центральной части +2+8 градусов, на юге и юго-востоке +9+14 градусов.

В Киев зима придет сразу со снегом. В течение дня осадки будут постепенно ослабевать и затем вовсе прекратятся. Температура воздуха в столице ночью ожидается 0-3 мороза, днем в пятницу 0-2 градуса тепла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, когда в Украине изменится погода и когда стоит ждать потепления.