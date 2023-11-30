Не только усиление ПВО: в Минобороны назвали приоритеты на 2024 год

Развитие собственного ОПК остается приоритетом для Украины

В Минобороны Украины раскрыли планы ведомства на 2024 год. Государство намерено и дальше развивать оборонно-промышленный комплекс и производить собственное оружие.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Среди основных приоритетов также усиление противовоздушного щита Украины.

Минобороны вместе с Министерством стратегических отраслей промышленности в следующем году планируют нарастить производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники в несколько раз. Особое внимание будут уделять производству средств ПВО — от ПЗРК до систем ПВО с дальностью поражения цели свыше 100 км (по типу ЗРК "Коралл").

"Кроме того, в утвержденном бюджете на 2024 год предусмотрено, что около 175 миллиардов гривен выделяется на закупку ракет и боеприпасов, чтобы наши Силы обороны могли достойно противостоять российской агрессии", — сообщил в эфире телемарафона заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

Как заявили в Министерстве, развитие своего ОПК является приоритетом для Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина уступает россии в производстве дронов примерно в шесть раз. На это есть несколько причин.