Украина уступает в производстве FPV-дронов россии в шесть раз: стало известно, в чем причина

Украинские производители обеспечивают только 10-15% потребностей ВСУ

Украинские объемы производства FPV-дронов в шестеро меньше объемов производства россии. Связывают это частично и с кадровым голодом в Украине, возникшим по ряду причин.

И сейчас, чтобы масштабировать производство, нужно значительно увеличить количество инженеров. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что украинские компании в большинстве своем производят ежемесячно примерно 50 тыс. дронов, в то же время россияне — в шесть раз больше, отмечает основатель компании DroneSpace Максим Шеремет.

Значительное негативное влияние на ситуации оказывает кадровый голод, ведь, как отметил изданию президент ассоциации производителей дронов "Технологические силы Украины" и председатель наблюдательного совета оборонно-технической компании FRDM Вадим Юник, украинским производителям не хватает 2000 инженеров.

Из расчета, что один инженер собирает около 50 FPV-дронов, отрасль состоит примерно из 1000 человек. Чтобы масштабироваться в шесть раз, нужно в шесть раз больше инженеров, считает Шеремет. То есть отрасль должна состоять из 6000 инженеров.

Производство FPV-дронов относительно просто масштабировать – они собираются из китайских компонентов. Однако не хватает людей, которые будут собирать эти беспилотники.

Украина насчитывает около 200 производителей дронов разного типа, которые обеспечивают только 10–15% от общей потребности армии, говорит основатель фонда Dignitas Любовь Шипович. По ее оценке, только FPV-дронов требуется около 200 000 штук в месяц.

"Дефицит кадров есть, но мы учим специалистов для себя", – говорит соучредитель компании DeViRo Денис Чередниченко.

В зависимости от типа дронов производители нуждаются в разной квалификации специалиста. "Если компания производит беспилотники по готовым схемам, то ей нужны чисто сборники, – говорит Юник. – Если занимается собственной разработкой, то испытывает дефицит более квалифицированных специалистов".

В целом, по его словам, производителям не хватает инженеров по авионике, РЭБ, инженеров по компьютерному видению и цифровой обработке сигналов, специалистов по разработке встроенного ПО и математического моделирования и других узких специальностей.

Поиск узкопрофильных инженеров может продолжаться месяцами. К примеру, инженера-конструктора, занимающегося моделированием плат, Шеремет из DroneSpace искал три месяца. Специалиста по радиоэлектронной разведке, который сделает дрон устойчивым к враждебным РЭБ, Яковенко искал около двух-трех месяцев. "Их нужно хантить не только в Украине, но и за границей", – говорит он. В известной степени влияние оказывает и то, что поиск продолжается в режиме тишины, а также проверяются связи кандидата с россией, что сужает круг потенциальных работников.

Почему возникла нехватка кадров и как его минимизируют

Дефицит сформировался ввиду того, что количество типов дронов, производимых в Украине, возросло почти в девять. В начале полномасштабного вторжения в Украине было семь образцов дронов, допущенных к эксплуатации в ВСУ. С 24 февраля количество возросло до 62. А появление и развитие новой индустрии нуждаются в человеческих ресурсах.

В какой-то степени повлияло и то, что за период независимости Украины университеты, как пишет Forbes, подготовили недостаточно кадров. К тому же львиная доля инженеров выехала за границу еще до 24 февраля 2022, ведь не было значительного спроса на их работу и украинский рынок труда предлагал более низкую заработную плату.

Дефицит кадров сейчас одолевается обучением специалистов, ведь на работу компании по производству дронов берут людей и с базовыми знаниями электроники, а дальше получение практического опыта и обучения способствуют повышению квалификации.

Как отреагировали на этот материал в Украине

Статью Forbes не обошел вниманием украинский общественный и политический деятель Сергей Стерненко, опубликованный материал обеспокоил.

"Не знаю, насколько эти цифры реальны. На фронте мы до сих пор превосходим врага в количестве применений FPV. Но это может быть временным, ведь россияне направляют на дроны огромные ресурсы и, прежде всего, государственные", — написал активист Сергей Стерненко.

Напомним, "Телеграф" писал, что, по словам генерального директора и соучредителя компании Kvertus Ярослава Филимонова, россияне обходят Украину в масштабах производства, ведь производство тех же FPV-дронов отличается в несколько раз.