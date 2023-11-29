Практически нет аналогов в мире: украинцам показали в работе отечественную антидроновую пушку (видео)

Пока враг берет количеством, мы побеждаем его качеством

Российские оккупанты едва ли не каждую ночь атакуют мирных жителей Украины дронами, в связи с чем украинцам пришлось в быстром темпе разрабатывать технологии по борьбе с беспилотниками, — и по ряду параметров Украина уже выделяется на мировой арене.

В частности, примечательны портативные антидроновые пушки и другие средства радиоэлектронной борьбы от Kvertus, — компании, которая входит в состав NAUDI (Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины).

Как рассказывает CEO Kvertus Ярослав Филимонов, на вооружении врага есть несколько десятков разных моделей РЭБ-систем, в связи с чем Украине приходится побеждать качеством, а не количеством. Этим и занимается компания Kvertus, которая является пионером в развитии РЭБ тактического уровня и постоянно проверяет свои разработки на передовой. Продукт-хедлайнер компании – портативная антидроновая пушка, легкая и очень удобная в использовании.

"Это наше безоговорочное конкурентное преимущество на мировом рынке, которого нет практически ни у кого из производителей, – рассказывает Ярослав Филимонов. – Ежемесячно мы заказываем все больше комплектующих. Полтора года назад у нас на производстве работали восемь человек, а сейчас 30. Технологии развиваются очень быстро. И именно в технологии мы реинвестируем 80 процентов прибыли".

В Ukrainian Underdogs показали в деталях, как РЭБ-устройства помогают побеждать врага и что ждет рынок дронов: