Украину ночью атаковали ракетами и дронами: где слышали взрывы, как отбились

Основное направление удара беспилотников – Хмельнитчина

В ночь на среду, 29 ноября, российские оккупанты атаковали Украину дронами типа "Shahed" и управляемыми авиационными ракетами. Из них удалось сбить 100% БПЛА и две из трех ракет.

Противник совершал удары беспилотными летательными аппаратами с направления Приморско-Ахтарск-рф и удары ракетами с территории временно оккупированной Херсонщины. Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Украины.

Всего в ночной атаке было задействовано 21 ударный БплА "Shahed-136/131" и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59. Основное направление удара беспилотников – Хмельнитчина, ракет – юг страны.

"К отражению воздушного нападения привлечены истребители зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате боевой роты все вражеские ударные БпЛА уничтожены в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что две управляемые авиационные ракеты были уничтожены в Николаевской области. Третья запущенная врагом ракета не достигла желаемой цели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 25 ноября российские захватчики в очередной раз атаковали Киев дронами. Это была самая массированная атака с начала полномасштабной войны.