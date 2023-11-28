Війна — день 643: росіяни роблять з Авдіївки другий Бахмут, але зазнають величезних втрат

Оперативно про головне за добу

Попри серйозне погіршення погодних умов ситуація на фронті залишається стабільно напруженою. Найсерйозніші бої йдуть у районі Авдіївки, де росіяни "створюють другий Бахмут", втім, представники місцевої влади кажуть, що заяви пропагандистів про їхні успіхи, м’яко кажучи, не відповідають дійсності. Крім того протистояння ЗСУ та окупаційних військ триває на лінії Сватово-Кремінна та біля Куп’янська.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 28 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Вашингтон виділить додаткове фінансування Києву, повідомляє Politico.

"Я думаю, що все це збереться воєдино в найближчий день. Я впевнений і оптимістичний, що ми зможемо це зробити — довести це до кінця", — сказав Джонсон.

Інформацію за 25 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 640: Україна чекає на додаткові системи ППО і готує "сюрпризи" путіну

З даними за 26 листопада можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 641: окупанти штурмують Авдіївку та тероризують українців дронами

Про те, що відбувалося 27 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 642: окупанти шукають слабкі місця біля Куп’янська та тиснуть на Бахмут