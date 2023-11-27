"Росіяни 48 разів "взяли": голова Авдіївки розвіяв міфи роспропаганди
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Ситуація під Авдіївкою справді складна
Запеклі бої за Авдіївку, де росіяни постійно зазнають величезних втрат, тривають. При цьому противник не має жодних захмарних "перемог", які малюють в ефірах пропагандисти.
Про це повідомив начальник міської воєнної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону. За його даними, наразі окупанти не дійшли ні до коксохімзаводу, ні до промзони.
"Звичайно, що ворог 48 разів "взяв промку і коксохім". Але дуже запеклі бої на підступах до Авдіївського коксохімзаводу. Ворога там немає, а на промці, на жаль, дуже запеклі бої тривають. По флангах з півдня і півночі вони взагалі жодного успіху не мають, всі атаки відбиті, лінія оборони тримається. На Степовому дуже багато ворог зазнає втрат особового складу протягом кількох днів", — розповів він.
При цьому, додає Барабаш, ситуація під Авдіївкою справді складна.
"Важко, плюс погодні умови вночі додали трошки клопоту хлопцям, дуже потужний поривчастий вітер", — резюмував він.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни розпочали чергову хвилю штурмів на Авдіївському напрямку.