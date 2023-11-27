"Росіяни 48 разів "взяли": голова Авдіївки розвіяв міфи роспропаганди

Ситуація під Авдіївкою справді складна

Запеклі бої за Авдіївку, де росіяни постійно зазнають величезних втрат, тривають. При цьому противник не має жодних захмарних "перемог", які малюють в ефірах пропагандисти.

Про це повідомив начальник міської воєнної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону. За його даними, наразі окупанти не дійшли ні до коксохімзаводу, ні до промзони.

"Звичайно, що ворог 48 разів "взяв промку і коксохім". Але дуже запеклі бої на підступах до Авдіївського коксохімзаводу. Ворога там немає, а на промці, на жаль, дуже запеклі бої тривають. По флангах з півдня і півночі вони взагалі жодного успіху не мають, всі атаки відбиті, лінія оборони тримається. На Степовому дуже багато ворог зазнає втрат особового складу протягом кількох днів", — розповів він.

При цьому, додає Барабаш, ситуація під Авдіївкою справді складна.

"Важко, плюс погодні умови вночі додали трошки клопоту хлопцям, дуже потужний поривчастий вітер", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни розпочали чергову хвилю штурмів на Авдіївському напрямку.