Нова хвиля наступу на Авдіївку: що відбувається на найгарячішій ділянці фронту (карта)

Ідуть важкі бої

Росіяни розпочали чергову хвилю штурмів на Авдіївському напрямку. Однак, на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), вони ведуть їх зі "слабкими механізованими силами", і атаки ворога "не призведуть до швидкого просування".

Такі висновки подано у звіті ISW за 24 листопада. Цього дня українські офіційні особи повідомили, що російські війська розпочали нову наступальну операцію у напрямку Авдіївки, аналітики зазначають, що при цьому ворог задіяв слабші механізовані сили, ніж під час попередніх наступальних хвиль у жовтні.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили щонайменше 50 російських атак на Авдіївському напрямку. Це дані за два дні – 23 та 24 листопада.

Експерти вважають, що великі наземні штурми піхоти, ймовірно, становитимуть значну загрозу українським військам, які обороняються на Авдіївському напрямку. Водночас вони не призведуть до швидкого просування росіян у цьому регіоні.

Ситуація на Авдіївському напрямку на карті deepstate

Нагадаємо, український військовий та публіцист Євген Дикий розповів, як сніг та похолодання впливають на перебіг війни. За його словами, наші військові з настанням морозів потребують додаткової підтримки.