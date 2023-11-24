Погода – не головне: військовий розповів, як сніг та похолодання впливають на перебіг війни

Для ворога головні проблеми створюють ЗСУ, а не погодні умови

Різке похолодання в Україні навряд чи серйозно змінить перебіг війни. При цьому наші військові з настанням морозів потребують додаткової підтримки.

Про це в інтерв’ю "Радіо NV" заявив український військовий та публіцист Євген Дикий. За його словами, у морозну пору року потрібно дбати про те, щоб наші військові не замерзали.

"Цей перший сніг сам собою концепцію ніяку не змінює. Але це додатковий, скажімо, фактор, який означає, що хлопцям мокро і холодно і, відповідно, треба дбати про це. Ось зараз для фронту потрібно не тільки те, що завжди, тобто там дрони тощо, а для фронту дуже потрібні термобілизна, грілки, особливо різні хімічні грілки і для рук, і натільні.

І знаєте, одна з першочергових потреб — це хімічні термоустілки, які укладаються у взуття. Ось зараз це дуже потрібно, бо, скажімо так, холод б’є по обидва боки, і саме тому мало впливає на хід війни. Але що там із росіянами коїться, то їхні проблеми, а от наших хлопців піклуватися треба", — сказав він.

Також військовий зазначив, що на цей час опадів випало не надто багато, і вони практично не впливають на логістику. За словами Дикого, головні проблеми для окупантів створює не погода, а наші військові.

"Власне, на мою думку, це ще не той масштаб опадів, які серйозно впливають на логістику. З погляду логістики ворогам набагато більше проблем створює не сніг, а, власне, наші хлопці, які закріпилися на лівому березі Херсонщини. Ось там уже під серйозною загрозою їхня головна логістична артерія — це траса, що з’єднує Крим з Мелітополем. Ось на неї ще не вийшли, але до неї вже підбираються наші хлопці. І саме це викликає поки що в орків таку, ну поки що тиху, але вже досить очевидну паніку", — завершив він.

Нагадаємо, що сніжити в Україні почало ще з кінця минулого тижня. За прогнозами синоптиків, найближчими днями очікується різке потепління.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на Авдіївському напрямку на цей час йдуть найзапекліші бої.