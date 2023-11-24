"Лізуть з усіх боків": окупанти відкрили четвертий напрямок наступу на Авдіївку
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росіяни продовжують штурмувати Авдіївку, додалася загроза з боку Донецька
Ворог відкрив четвертий напрямок наступу, ситуація в Авдіївці ускладнюється. Окупанти активно атакують населений пункт касетними боєприпасами, бомбардують КАБ та авіацією.
Війська рф направляють військову техніку в промислову зону. Про це розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.
"На "промку" (промислова зона ― ред.) полізли, намагаються певні штурмові дії проводити з боку Донецька через Спартак", — сказав Барабаш.
Третя хвиля атак суттєво відрізняється від попередніх. Якщо раніше російські війська йшли єдиною колоною, то тепер поділяються на три.
"Раніше вони йшли колонами. У першій хвилі вони взагалі йшли, як на парад, то в другій хвилі вони ці колони розділили й вже щонайменше з трьох напрямків намагалися йти колонами. А зараз вони відкрили ще четвертий напрямок – з боку Донецька, зі Спартака та плюс додали промку", ― розповів Барабаш.
Глава Авдіївської міської військової адміністрації підкреслив, що в окупантів поки немає можливості використовувати велику кількість техніки. Вся справа у несприятливих погодних умовах, за яких ускладнюється застосування важкого озброєння. Але, як і раніше, вони продовжують кидати піхоту і "лізуть з усіх боків".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський назвав найважчі для ЗСУ напрями.