Під Авдіївкою вночі знищили батальйон росіян: що пишуть у мережі

Борислав Береза каже, що інформація про взяття промзони Авдіївки росіянами – це фейк,

Колишній народний депутат України Борислав Береза, який воював у лавах ЗСУ, розповів про масштабний наступ окупантів на Авдіївку та великі втрати. За його словами, бої тривають, атаки по українських позиціях проходять вже без підтримки танкових колон.

Бійці ЗСУ "потужно поповнили" обмінний фонд. Подробиці оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

"Трохи новин з Авдіївки. Після того, як наші воїни викосили переважну більшість 1-го Армійського корпусу ВС РФ та фактично розгромили 1-шу та 15-ту ОМСБр, російське військове керівництво вирішило, що треба і далі якось атакувати наші позиції. Тому на базі останків цих двох бригад зробили новий 10-тий батальйон, який укомплектовали тими, хто залишилися з двох бригад. Ще раз — батальйон зібрали з ДВОХ бригад! Все, що залишилося. Сьогодні вночі цей батальйон закінчив своє існування", — розповів він.

Борислав Береза також наголосив, що інформація про взяття промзони Авдіївки росіянами – це фейк. І останне. "Ніколи раніше не знав, що розгром 1-го Армійського корпусу ВСРФ — це взяти промку. Не взяли, але брешуть так, що ховайся", — зазначив експолітик.

Він також наголосив, що не треба недооцінювати ворога. Сил у росіян ще багато і розслаблятися за рано. Але і інформацію з фронту слід також перевіряти.

Довідка

Батальйони укомплектовані двома-чотирма ротами. Максимальна чисельність – 1000 військових. Батальйон вважається одним з основних військово-тактичних підрозділів, які діють як самостійна група, діючи за наказом і виконуючи завдання за призначенням.

Раніше "Телеграф" повідомив, що росіяни розпочали чергову хвилю штурмів на Авдіївському напрямку. Однак, на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), вони ведуть їх зі "слабкими механізованими силами", і атаки ворога "не призведуть до швидкого просування".