Готується до вічної війни: путін направить на військові витрати рекордну суму

При цьому витрати на підтримку економіки зменшаться

Російський президент Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2024 — 2026 роки. Цікаво, що витрати окупантів на армію досягли рекорду з часів СРСР. Згідно з документом, у кремлі мають намір направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.

Таку суму зафіксовано вперше з радянських часів. Про це повідомляє Moscow Times.

Так, лише за рік на "національну оборону" росія витратить 10,775 трильйона рублів. Цікаво, що це на 70% більше, ніж у 2023 році – 6,8 трильйона. Також у 2,3 рази більше, ніж 2022-го – 4,7 трильйона. Але головне – втричі вище, ніж до повномасштабного вторгнення (2021-го – 3,5 трильйона рублів).

Частка військових витрат у бюджеті, загальний розмір якого складе 36,66 трлн рублів, досягне 29,5%.

Для порівняння: третина бюджету на оборону витрачала СРСР у свої останні роки. У бюджеті на 1990 рік на "військові цілі" було закладено 71 млрд рублів з 241,3 млрд, або 29,4%.

Крім того, влада росії, згідно із законом про бюджет, витратить 3,338 трлн рублів за статтею "національна безпека". Сюди відносяться бюджети МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП. У порівнянні з поточним роком ці витрати збільшаться на 163 млрд. рублів. Сумарно на силові структури в рф витратять майже 40% бюджету.

При цьому витрати на підтримку економіки зменшаться з 4,125 до 3,889 трлн рублів. Фінансування освіти та медицини – по 1,6 трлн рублів – буде заморожено, а в реальному вираженні – з урахуванням інфляції – скоротиться.

Витрати за національним проектом "Охорона здоров’я" влада Росії має намір урізати на 10% — з 321,3 до 289,9 млрд рублів.

Фінансування держпропаганди залишиться на рекордних рівнях. Державні ЗМІ отримають із бюджету 121,3 млрд рублів. Цього року ця сума становила 122 млрд.

Витрати за статтею "культура та кінематографія", куди зашиті бюджети на створення провоєнних пропагандистських фільмів, збільшаться на 11%, до 234 млрд рублів.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Forbes оцінили готовність путіна використовувати ядерну зброю в Україні.