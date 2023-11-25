Байден вшанував жертв Голодомору та прирівняв дії путіна до сталінських репресій: подробиці

Президент США зробив заяву у річницю Голодомору

У США ще раз провели аналогію між Голодомором, який влаштував СРСР українцям у 30-х роках, із діями російських окупантів в нинішні часи.

Як йдеться у заяві президента США Джо Байдена, оприлюдненій пресслужбою Білого дому, дев’яносто років тому Україна пережила жахливі події.

"Мільйони українців — чоловіків, жінок і дітей — страждали та померли від голоду в період з 1932 по 1933 рік через штучний голод. Сталін та його режим систематично захоплювали українське зерно та ферми та переправляли українське зерно в інші частини СРСР як тактику придушення національної ідентичності України", — йдеться у повідомленні.

Глава Білого дому нагадав, що зараз за наказом російського диктатора володимира путіна здійснюються удари по українській сільськогосподарській інфраструктурі — спалюються поля, руйнуються зерносховища та обстрілюються порти. При цьому він зазначив, що це не просто напад на економічну безпеку України, а спроба підірвати продовольчу стабільність у всьому світі.

"У цю річницю ми згадуємо і шануємо всіх, у минулому та сьогоденні, хто пережив такі труднощі та продовжує боротися з тиранією. Ми також підтверджуємо свою відданість запобіганню стражданням, захисту основних свобод та реагуванню на порушення прав людини, коли та де б вони не відбувалися.. Ми єдині з Україною", — додав Байден.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що раніше кілька країн визнали Голодомор геноцидом. Йдеться про Словенію, Ірландію та Молдову та Румунію.