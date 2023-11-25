Байден почтил жертв Голодомора и приравнял действия путина к сталинским репрессиям: подробности

Президент США сделал заявление в годовщину Голодомора

В США еще раз провели аналогию между Голодомором, который устроил СССР украинцам в 30-х годах, с действиями российских оккупантов в настоящее время.

Как говорится в заявлении президента США Джо Байдена, обнародованном пресс-службой Белого дома, девяносто лет назад Украина пережила ужасные события.

"Миллионы украинцев — мужчин, женщин и детей — страдали и умерли от голода в период с 1932 по 1933 год из-за искусственного голода. Сталин и его режим систематически захватывали украинское зерно и фермы и переправляли украинское зерно в другие части СССР в качестве тактики подавления национальной идентичности Украины", — говорится в сообщении.

Глава Белого дома напомнил, что сейчас по приказу российского диктатора владимира путина осуществляются удары по украинской сельскохозяйственной инфраструктуре — сжигаются поля, разрушаются зернохранилища и обстреливаются порты. При этом он отметил, что это не просто нападение на экономическую безопасность Украины, но попытка подорвать продовольственную стабильность во всем мире.

"В эту годовщину мы вспоминаем и чтим всех, в прошлом и настоящем, кто пережил такие трудности и продолжает бороться с тиранией. Мы также подтверждаем свою приверженность предотвращению страданий, защите основных свобод и реагированию на нарушения прав человека, когда и где бы они ни происходили. Мы едины с Украиной", — добавил Байден.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ранее несколько стран признали Голодомор геноцидом. Речь идет о Словении, Ирландии и Молдове и Румынии.