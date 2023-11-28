"путіну не дозволять пройти маршем по Європі": спікер Конгресу США озвучив позитивні новини для України

Доля пакету військової допомоги для України вирішиться незабаром

Спікер нижньої палати Конгресу США Майк Джонсон заявив, що тема виділення допомоги Україні є однією з пріоритетних у роботі американського парламенту, а це питання намагатимуться вирішити найближчими днями.

Як розповів він під час поїздки до Флориди, у Вашингтоні добре розуміють необхідність надання Україні військової допомоги.

"Україна — ще один пріоритет. Звичайно, ми не можемо дозволити володимиру путіну пройти маршем через Європу", — сказав він, відповідаючи на запитання щодо виділення пакета допомоги для Ізраїлю.

За його словами, зараз між політиками тривають активні дебати щодо зміни своєї прикордонної політики, що є ще одним пунктом видатків у єдиному пакеті допомоги для України, Ізраїлю та союзників у Тихоокеанському регіоні.

"Я думаю, що все це збереться воєдино в найближчий день. Я впевнений і оптимістичний, що ми зможемо це зробити — довести це до кінця", — додав Джонсон.

Як повідомлялося раніше, посол у США Оксана Маркарова повідомила, що Сенат попередили про швидке внесення на розгляд бюджетних ініціатив щодо допомоги Україні, а також обговорення планів щодо її перемоги у війні проти росії. Зокрема, сенатори готуються пояснити колегам, що росія разом з Іраном і КНДР займається підривом національної безпеки США по всьому світу.