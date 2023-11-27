Фінансування України та плани перемоги: у Сенаті США хочуть розглянути два важливі документи

Обидва документи будуть розглянуті наступного сесійного тижня

У Конгресі США розпочався новий сесійний тиждень і парламентарі винесли на розгляд одразу два документи, які стосуються України.

Як повідомляє посол України в США Оксана Маркарова, до Сенату (верхня палата) було внесено два документи — листи сенаторам про питання фінансування України та пропозиції по планах щодо її перемоги у війні.

У першому листі лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер інформує колег про плани щодо внесення на розгляд різних бюджетних ініціатив, серед яких єдиний великий пакет допомоги Україні, Ізраїлю та партнерам в Індо-тихоокеанському регіоні.

Крім того, Шумер повідомив, що незабаром пройде закритий брифінг щодо ситуації в Україні.

Другий документ представлений головами комітетів із закордонних справ, розвідки та збройних сил, усі три очолюють республіканці. У ньому йдеться про те, що росія, КНДР, Іран та його проксі на кшталт ХАМАС та Хезболли підривають інтереси національної безпеки США по всьому світу.

"США не стикалися з подібними викликами з часів Другої світової війни, а російська агресія проти України є маркером готовності США та іншого вільного світу протистояти цій загрозі", — написала Маркарова.

Посол зазначає, що у цьому документі конгресмени пропонують план дій, який включає затвердження стратегії перемоги України, посилення заходів підзвітності, передачу ЗСУ потрібної зброї у потрібних кількостях, посилення санкцій проти росії та досягнення прогресу щодо передачі Україні російських заморожених активів.

Раніше "Телеграф" писав, що, на думку радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, недостатнє фінансування з боку Сполучених Штатів Америки вже вплинуло на здатність України протистояти росії на полі бою.