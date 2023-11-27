Финансирование Украины и планы победы: в Сенате США хотят рассмотреть два важных документа

Оба документа будут рассмотрены на следующей сессионной неделе

В Конгрессе США началась новая сессионная неделя и парламентарии вынесли на рассмотрение сразу два документа, которые касаются Украины.

Как сообщает посол Украины в США Оксана Маркарова, в Сенат (верхняя палата) были внесены два документа — письма сенаторам о вопросах финансирования Украины и предложения о планах по ее победе в войне.

В первом письме лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер информирует коллег о планах по внесению на рассмотрение разных бюджетных инициатив, среди которых единый крупный пакет помощи Украине, Израилю и партнерам в Индо-тихоокеанском регионе.

Кроме того, Шумер сообщил, что в скором времени пройдет закрытый брифинг по ситуации в Украине.

Второй документ представлен главами комитетов по иностранным делам, разведке и вооруженных силах, все три возглавляют республиканцы. В нем говорится о том, что россия, КНДР, Иран и его прокси вроде ХАМАС и Хезболлы подрывают интересы национальной безопасности США по всему миру.

"США не сталкивались с подобными вызовами со времен Второй мировой войны, а российская агрессия против Украины является маркером готовности США и другого свободного мира противостоять этой угрозе", — написала Маркарова.

Посол отмечает, что в этом документе конгрессмены предлагают план действий, который включает утверждение стратегии победы Украины, усиления мер подотчетности, передачу ВСУ нужного оружия в нужных количествах, усиление санкций против россии и достижения прогресса в вопросе передаче Украине российских замороженных активов.

Ранее "Телеграф" писал, что, по мнению советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, недостаточное финансирование со стороны Соединенных Штатов Америки уже повлияло на способность Украины противостоять россии на поле боя.