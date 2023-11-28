"путину не позволят пройти маршем по Европе": спикер Конгресса США озвучил положительные новости для Украины

Судьба пакета военной помощи для Украины решится в скором времени

Спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон заявил, что тема выделения помощи Украине является одной из приоритетных в работе американского парламента, а этот вопрос постараются решить в ближайшие дни.

Как рассказал он во время поездки во Флориду, в Вашингтоне хорошо понимают необходимость предоставления Украине военной помощи.

"Украина — еще один приоритет. Конечно, мы не можем позволить владимиру путину пройти маршем через Европу", — сказал он, отвечая на вопросы о выделении пакета помощи для Израиля.

По его словам, сейчас между политиками идут активные дебаты относительно изменения своей пограничной политики, что является еще одним пунктом расходов в едином пакете помощи для Украины, Израиля и союзников в Тихоокеанском регионе.

"Я думаю, что все это соберется воедино в ближайшие дни. Я уверен и оптимистичен, что мы сможем это сделать – довести это до конца", — добавил Джонсон.

Как сообщалось ранее, посол в США Оксана Маркарова сообщила, что Сенат предупредили о скором внесении на рассмотрение бюджетных инициатив относительно помощи Украине, а также обсуждение планов по ее победе в войне против россии. В частности сенаторы готовятся объяснить коллегам, что россия вместе с Ираном и КНДР занимается подрывом национальной безопасности США по всему миру.