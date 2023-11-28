Готовится к вечной войне: путин направит на военные расходы рекордную сумму

При этом расходы на поддержку экономики уменьшатся

Российский президент владимир путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 – 2026 годы. Интересно, что расходы оккупантов на армию достигли рекорда со времен СССР. Согласно документу, в кремле намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.

Такая сумма зафиксирована впервые с советских времен. Об этом сообщает Moscow Times.

Так, только за один год на "национальную оборону" рф потратит 10,775 триллиона рублей. Интересно, что это аж на 70% больше, чем в 2023 году – 6,8 триллиона. Также в 2,3 раза больше, чем в 2022-м – 4,7 триллиона. Но главное – втрое выше, чем до полномасштабного вторжения (в 2021-м – 3,5 триллиона рублей).

Доля военных расходов в бюджете, общий размер которого составит 36,66 трлн рублей, достигнет 29,5%.

Для сравнения: треть бюджета на оборону тратил СССР в свои последние годы. В бюджете на 1990й год на "военные цели" было заложено 71 млрд рублей из 241,3 млрд, или 29,4%.

Кроме того, власти россии, согласно закону о бюджете, потратят 3,338 трлн рублей по статье "национальная безопасность". Сюда относятся бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН. По сравнению с текущим годом эти траты увеличатся на 163 млрд рублей. Суммарно на силовые структуры в рф израсходуют почти 40% бюджета.

При этом расходы на поддержку экономики уменьшатся с 4,125 до 3,889 трлн рублей. Финансирование образования и медицины — по 1,6 трлн рублей — будет заморожено, а в реальном выражении — с учетом инфляции — сократится.

Расходы по национальному проекту "Здравоохранение" власти россии намерены урезать на 10% — с 321,3 до 289,9 млрд рублей.

Финансирование госпропаганды при этом останется на рекордных уровнях. Государственные СМИ получат из бюджета 121,3 млрд рублей. В текущем году эта сумма составила 122 млрд.

Расходы по статье "культура и кинематография", куда зашиты бюджеты на создание провоенных пропагандистских фильмов, увеличатся на 11%, до 234 млрд рублей.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Forbes оценили готовность путина использовать ядерное оружие в Украине.