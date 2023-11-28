"Вибори путіна" вже близько: в ГУР розказали, що кремль готує на окупованих територіях України

Влада рф наказала активізувати пропаганду про буцімто "позитивні" тенденції економіки рф

У кремлі готуються до "виборів путіна". Діюча влада росії вже наказала посилити примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях України.

Це допоможе збільшити кількість виборців. Деталі повідомили в Головному управлінні розвідки МО України на офіційній сторінці в Telegram.

У відомстві розповіли, що у листопаді 2023 року в кремлі відбулись закриті збори з керівниками російських регіонів та окупаційними ватажками москви на тимчасово поневолених територіях нашої держави. Ту нараду проводив заступник голови адміністрації російського диктатора путіна с. кірієнко. Він оголосив директиви у межах посилення підготовки до так званого виборчого процесу.

В ГУР уточнили, що під час зібрання влада рф наказала виділити соціальну допомогу виборцям з місцевих бюджетів. Окрім того, на місцях активізувати пропаганду про буцімто "позитивні" тенденції економіки рф, "стабільність" рубля та "поліпшення"рівня життя людей.

Ватажки російських окупаційних адміністрацій також отримали завдання ― довести рівень примусової паспортизації на ТОТ України не менше ніж до 85%.

Нагадаємо, що восьмі вибори президента росії мають відбутися 17 березня 2024 року. Нещодавно агентство Reuters повідомило, що путін має намір балотуватися на новий 6-річний президентський термін. При цьому офіційного підтвердження цього й досі немає. Незважаючи на це, низка іноземних дипломатів та офіційних осіб очікують, що він залишиться при владі до кінця життя.

Раніше "Телеграф" повідомив, що спікер кремля дмитро пєсков зробив дивну заяву про наступного президента росії.