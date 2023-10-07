"Іншої людини у нас немає": у росії в день народження путіна заговорили про відміну виборів президента

Пропозиції про коронацію російського диктатора поки що не надходили

Поки що російське вторгнення в Україну йде явно не за планом прихильники російського диктатора володимира путіна почали заявляти про необхідність скасування виборів, які мають відбутися навесні 2024 року.

Як інформують місцеві ЗМІ, з такою ініціативою виступив голова Чечні рамзан кадиров, який на день народження путіна виступив на головній площі Грозного.

За його словами, поки йде так звана "СВО", необхідно ухвалити одноголосне рішення про те, що на виборах має бути лише один кандидат — путін.

"Або тимчасово скасувати вибори, тому що іншої людини у нас немає, яка могла б захистити сьогодні нашу країну", — заявив кадиров.

Традиційно для російської пропаганди він звинуватив західні країни в тому, що ті тиснуть на росію. Але, крім того, він заявив, що Захід нібито намагався зробити з чеченів "душманів та афганців", але в нього нічого не вийшло. При цьому він додав, що путін нібито особисто став на захист Корану та ісламу в рф.

Нагадаємо, раніше путін заявив, що нібито перед москвою "стоїть завдання будівництва нового світу", зараз відбувається "зміна світового устрою", а росія зовсім не розпочинала війну в Україні.