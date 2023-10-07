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"Другого человека у нас нет": в россии в день рождения путина заговорили об отмене выборов президента

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
владимир путин и рамзан кадыров Новость обновлена 07 октября 2023, 18:25
владимир путин и рамзан кадыров

Предложения о коронации российского диктатора пока не поступали

Пока российское вторжение в Украину идет явно не по плану сторонники российского диктатора владимира путина начали заявлять о необходимости отмены выборов, которые должны произойти весной 2024 года.

Как информируют местные СМИ, с такой инициативой выступил глава Чечни рамзан кадыров, который на день рождения путина выступил на главной площади Грозного.

По его словам, пока идет так называемая "СВО", необходимо принять единогласное решение о том, что на выборах должен быть лишь один кандидат — путин.

"Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну", — заявил кадыров.

Традиционно для российской пропаганды он обвинил западные страны в том, что те давят на россию. Но кроме того, он заявил, что Запад якобы пытался сделать из чеченов "душманов и афганцев", но у него ничего не получилось. При этом он добавил, что путин якобы лично стал на защиту Корана и ислама в рф.

Напомним, ранее путин заявил, что якобы перед москвой "стоит задача строительства нового мира", сейчас происходит "смена мирового устройства", а россия вовсе не начинала войну в Украине.

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#Владимир Путин #Рамзан Кадыров