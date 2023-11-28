Власти россии приказали активизировать пропаганду о якобы "положительных" тенденциях экономики страны

В кремле готовятся к "выборам путина". Действующие власти россии уже приказали усилить принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях Украины.

Это поможет увеличить количество избирателей. Подробности сообщили в Главном управлении разведки МО Украины на официальной странице в Telegram.

В ведомстве рассказали, что в ноябре 2023 года в кремле состоялось закрытое собрание с руководителями российских регионов и оккупационными главарями москвы на временно порабощенных территориях нашего государства. Это совещание проводил заместитель главы администрации российского диктатора путина с. кириенко. Он объявил директивы в рамках усиления подготовки к так называемому избирательному процессу.

В ГУР уточнили, что во время собрания власти рф приказали выделить социальную помощь избирателям из местных бюджетов. Кроме того, на местах активизировать пропаганду о якобы "положительных" тенденциях экономики РФ, "стабильности" рубля и "улучшении" уровня жизни людей.

Главари российских оккупационных администраций также получили задачу – довести уровень принудительной паспортизации на ТОТ Украины не менее чем до 85%.

Напомним, что восьмые выборы президента россии должны состояться 17 марта 2024 года. Недавно агентство Reuters сообщило, что Путин намерен баллотироваться на новый 6-летний президентский срок. При этом официального подтверждения этого до сих пор нет. Несмотря на это, ряд иностранных дипломатов и официальных лиц ожидают, что он останется у власти до конца жизни.

Ранее "Телеграф" сообщил, что спикер кремля Дмитрий Песков сделал странное заявление о следующем президенте России.