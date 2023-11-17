Выберут не путина?: песков сделал странное заявление о следующем президенте рф

Спикер кремля уверен, что путин точно одержит победу в выборной гонке, если будет баллотироваться

В преддверии выборов в России не утихают разговоры на тему того, будет ли балатироваться на новый срок диктатор владимир путин. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выдал новое заявление о следующем президенте рф.

Каким должен быть преемник нынешнего главы кремля он рассказал во время интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360". Беседа со спикером путина была опубликована в пятницу, 17 ноября.

"Таким же. Или другим, но таким же", — заявил Песков, отвечая на вопрос каким он видит следующего президента рф.

Вместе с тем, он акцентировал внимание на том, что владимир путин пока не объявлял о своем намерении баллотироваться на предстоящих выборах.

"Но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он одержит победу на выборах, не сомневаюсь, что он будет нашим президентом дальше. А там будет видно", — сказал Песков.

Напомним, что восьмые выборы президента россии должны состояться 17 марта 2024 года. Недавно агентство Reuters сообщило, что путин намерен баллотироваться на новый 6-летний президентский срок. При этом официального подтверждения этому до сих пор нет. Несмотря на это, ряд иностранных дипломатов и официальных лиц ожидают, что он останется у власти до конца жизни.

Раннее "Телеграф" сообщил, что в канун президентских выборов в рф, которые должны пройти в 2024 году, в кремле уже определились с "конкурентами" владимира путина. Их отбирают по новой методике.