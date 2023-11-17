Виберуть не путіна?: пєсков зробив дивну заяву про наступного президента росії

Спікер кремля впевнений, що путін точно здобуде перемогу у виборних перегонах, якщо балотуватиметься

Напередодні виборів у росії не вщухають розмови на тему того, чи балатуватиметься на новий термін диктатор володимир путін. Прес-секретар російського лідера дмитро пєсков видав нову заяву про наступного президента рф.

Яким має бути наступник нинішнього глави кремля, він розповів під час інтерв’ю студентському інформаційному каналу "МДІМВ 360". Розмову зі спікером путіна було опубліковано у п’ятницю, 17 листопада.

"Таким самим. Або іншим, але таким самим", — заявив пєсков, відповідаючи на запитання яким він бачить наступного президента росії.

Разом з тим він акцентував увагу на тому, що владимир путін поки не оголошував про свій намір балотуватися на майбутніх виборах.

"Але я щиро хочу вірити, що він це зробить. Я не сумніваюся, що він переможе на виборах, не сумніваюся, що він буде нашим президентом далі. А там буде видно", — сказав пєсков.

Нагадаємо, що восьмі вибори президента росії мають відбутися 17 березня 2024 року. Нещодавно агентство Reuters повідомило, що путін має намір балотуватися на новий 6-річний президентський термін. При цьому офіційного підтвердження цього й досі немає. Незважаючи на це, низка іноземних дипломатів та офіційних осіб очікують, що він залишиться при владі до кінця життя.

Раніше "Телеграф" повідомив, що напередодні президентських виборів у росії, які мають відбутися в 2024 році, в кремлі вже визначилися з "конкурентами" володимира путіна. Їх відбирають за новою методикою.