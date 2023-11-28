Удар по авіазаводу в росії: експерт пояснив, чому ураження МіГів ще не вся новина

Успішні атаки на подібні обʼєкти можуть стати переламним моментом у війні

Під час атаки по російському заводу у Смоленську пошкоджень могли зазнати ворожі винищувачі-перехоплювачі дальньої дії МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал". Якщо це дійсно так, то це чудова новина для України.

Адже росіяни не мають можливості створювати подібні літаки. Про це в ефірі телемарафону повідомив військовий експерт Петро Черник.

"МіГів, модернізованих під "Кинджал", усього 10 одиниць. І якби насправді саме ці МіГи підпали під удар — то це дуже хороша для нас новина. Чому? Тому що росіяни будувати таких МіГів більше не можуть", — зауважив він.

За словами аналітика, "наймолодший" літак було вироблено у 1994 році.

"А взагалі в стратегічному контексті якраз нищення воєнно-промислового комплексу, якраз удари по усіх типах заводів, котрі виробляють зброю, і є тим стратегічним завданням, котре у перспективі може переламати хід війни, але є нюанс — масштаби мають значення", — додав Черник.

На його думку, запуск одного-двох дронів — це добре, але варто вдаватись до більших дій.

"Щось згоріло, звичайно, добре, але треба, щоб було так, як вони нас… Ну, хоча б кілька десятків на добу упродовж, скажімо, пів року…", — сказав експерт.

Раніше "Телеграф" писав, що атака безпілотників на Смоленський авіаційний завод є операцією української розвідки. Цей об’єкт був однією з цілей.